Un anno di reati ambientali: il generale Gagliardi incontra i Forestali

Visita in città del comandante della Regione Carabinieri Forestale Toscana, generale di Brigata Cinzia Gagliardi per incontrare i reparti Forestali e le autorità. Il generale Gagliardi è stato accolto nella sede di via Galcianese dal Comandante dei carabinieri forestali di Pistoia tenente colonnello Fernando Baldi e dal Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Prato tenente colonnello Paolo Caramalli.

Il controllo del territorio montano, dei tagli boschivi e della caccia rappresentano le principali attività svolte dai Forestali sulla montagna pratese, mentre in città prevalgono le attività di polizia ambientale sul ciclo dei rifiuti tessili ed edili, depositi incontrollati e discariche abusive. Evidenziata anche l’eccellente indagine di polizia giudiziaria eseguita per la Procura sull’alluvione del 2023.

Il generale è stato ricevuto dal prefetto Michela La Iacona, dal sindaco Ilaria Bugetti e dal procuratore capo Luca Tescaroli.