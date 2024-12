Uisp Prato: Bellini Giacomo Bacchereto domina il Real Chiesanuova e guida la classifica

La raffica nel campionato di calcio a 11 targato Uisp Prato. Il big match tra Real Chiesanuova e Bellini Giacomo Bacchereto si risolve con un 3-0 a favore degli ospiti, che rimangono in testa alla classifica. Per il Bellini Giacomo Bacchereto a segno Bellini, Miranda e Liao.

L’altra contendente al titolo, il S. Ippolito, vince 2-1 sul campo di Santa Lucia contro lo Sporting Prato City: per i padroni di casa va a segno Benvenuti, mentre per gli ospiti vanno a bersaglio Lorenzo e Tommaso Donnini.

Dalla vetta, alla coda della classifica: la Polisportiva Il Sogno, ultima in graduatoria, perde ancora, stavolta contro l’Avis Verag Prato Est, per 1-0. In gol Baroncelli in apertura di secondo tempo.

Tre marcature in trasferta anche per l’Fc Tavola 1924, che vince 3-0 contro il Prato Asd. Per il Tavola gol di Pierozzi, Innocenti e Balli.

Pareggio per 1-1 tra il Signa 2007 e il Phoenix 2012, con i gol rispettivamente di Privitera e Martelli.

Veniamo adesso alla partita con più gol in assoluto del turno di campionato, quella tra Vergaio 2003 e Kickers Narnali finita 5-2 in favore degli ospiti. I Kickers partono subito forte con Guarnieri che segna una doppietta in 18 minuti, intervallata dalla rete di Sciannamè per il parziale 0-3. Per i padroni di casa il secondo tempo inizia bene: Buzukja e Carpino accorciano le distanze, ma Gigliofiore e Cardinale mettono al sicuro il risultato per il 5-2 finale.

Pioggia di gol anche tra Giusti Stefano Comeana e Olimpia Prato, finita 5-0. Di Clemente, Rinaldo, Fanfani e Aldo (doppietta) le reti per i padroni di casa.

La classifica vede il primo posto di Bellini Giacomo Bacchereto con 25 punti, seguito rispettivamente a -2 e -3 da S. Ippolito (23) e Kickers Narnali (22). A 20 punti c’è il Real Chiesanuova, poi il Phoenix 2012 a quota 19. Chiude il gruppetto di testa l’Fc Tavola 1924 con 18 punti. Il Signa si trova in settimana posizione con 15 punti, seguito a 14 lunghezze da Giusti Stefano Comeana e Prato Asd. A 13 c’è lo Sporting Prato City, seguito a suo volta da ASD Vergaio 2003 e Avis Verag Prato Est a quota 12. Chiudono la classifica Olimpia Prato e Polisportiva S. Andrea a 5 punti mentre, in ultima posizione assoluta, c’è la Polisportiva Il Sogno a zero punti.