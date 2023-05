Tutti i suoni della Verdi Classica, jazz e i Beatles Gran finale al Politeama per i giovani musicisti

Gran finale per l’anno scolastico della Verdi. Martedì alle 20.45 al Politeama ci sarà il tradizionale concerto che vedrà quest’anno la partecipazione dei maggiori gruppi strumentali dei dipartimenti classico e pop-jazz. Nella prima parte saranno l’orchestra Simple Symphony, diretta da Nadia Palmucci e Federica Baldi, e l’Orchestra d’Archi, con Marco Facchini primo violino e maestro concertatore a presentare i risultati del lavoro svolto con gli studenti durante quest’anno scolastico.

L’orchestra Simple Symphony è formata da studenti dai 9 ai 13 anni. Ideale proseguimento dell’orchestra propedeutica, propone un repertorio di brani arrangiati e adattati alle esigenze del gruppo, curando l’integrazione di ogni strumento nell’insieme, per valorizzare il lavoro musicale. L’Orchestra d’archi è formata dagli studenti più meritevoli delle classi di violino, viola e violoncello della scuola. Nata nel 1998 con l’obiettivo di condividere l’esperienza del suonare assieme, è in continuo rinnovamento ed ha ampliato progressivamente il suo repertorio. Ha preso parte a importanti rassegne nella nostra regione, anche nella realizzazione di piccole produzioni operistiche e ha ottenuto lusinghieri successi in Italia e all’estero, esibendosi nei Festival europei e in occasione di scambi musicali in Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Austria, Olanda.

L’ensemble jazz Greens, che apre la seconda parte, è diretto da Massimiliano Calderai, che ne cura anche gli arrangiamenti. Il gruppo si è formato all’interno del corso di musica d’insieme jazz ed è nato nel 2021 come trio; in breve tempo si è ampliato fino all’organico attuale di 11 elementi, con età media 15 anni. I Greens hanno in repertorio alcuni standards oltre a brani tratti da colonne sonore. La serata si chiude con il songbook dei Beatles nell’esecuzione della Magical Mystery Orchestra. Biglietti intero 5 euro, ridotto under 18 euro, in vendita al botteghino del Politeama aperto dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, e la serta del concerto.