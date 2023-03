Trofeo città di Prato Un riferimento

L’attività sportiva è una risorsa educativa importante, da incoraggiare sempre in ambito scolastico. Questa favorisce infatti la crescita dell’individuo e lo sviluppo di risorse interiori, come la resilienza, la responsabilità, la solidarietà tra compagni. Per perseguire questo obiettivo, nella nostra città, è soprattutto il Trofeo Città di Prato che, dal 1978, organizza nelle scuole percorsi di formazione per docenti e manifestazioni sportive per ragazzi e bambini. Qualche numero dimostra il successo dell’iniziativa: nell’anno scolastico 2122 il Trofeo ha coinvolto 10.500 alunni e 380 classi attraverso 4000 ore di lezione.

Anche quest’anno le proposte sono state molte: il Conservatorio San Niccolò per esempio, grazie al Trofeo, ha potuto proporre agli studenti di Medie e Liceo, molti campionati: dall’atletica leggera alla corsa campestre, dal ping pong, alla palla rilanciata. Prossimamente invece si svolgerà il campionato di orienteering. Il Trofeo Città di Prato si conferma dunque un’esperienza di successo, che porta nelle classi i valori positivi dello sport.