Trionfo per la Tintori. Dal web alla vignetta tutti i ragazzi premiati: "Ha vinto la curiosità"

Chi sono tutti i vincitori del campionato di giornalismo de La Nazione? Il primo posto è per la scuola media "Leonetto Tintori" di Prato: la 3C, coordinata dal professor Iacopo Mugnaoni, che ha dedicato una pagina alla battaglia di Valibona e alla storia del partigiano Lanciotto Ballerini, morto in combattimento. Secondo posto per la scuola media "Salvemini-La Pira" di Montemurlo per la pagina realizzata sul campione paraolimpico Jacopo Luchini, dedicata all’inclusione e allo sport e terzo posto per la 5B della scuola elementare "Lorenzo Il Magnifico" per la pagina in cui ripercorrono la storia della nascita della scuola elementare di Poggio a Caiano. Il premio Superclock è stato assegnato alla 4B della scuola elementare "Cuore Immacolato" con 1103 voti per la pagina sulla vita di corsa e i troppi impegni degli adulti. Premio miglior vignetta alla 1B della scuola media "Marco Polo" per l’immagine del Dragone uscita il 27 febbraio. Il premio Green è andato alla 2A della scuola media "San Niccolò" per la pagina sul risparmio energetico uscita il 13 febbraio. Il premio ChiantiBanca è stato assegnato alle classi 5A, 4A e 4B della scuola elementare Cuore Immacolato; il premio Alia è andato alla 2B della scuola media San Niccolò e alla 2B della scuola media Pontormo di Carmignano. Premio Pecci per la 2B della media San Niccolò e 2B della media Tintori per gli approfondimenti svolti sul museo. Premio Publiacqua alla 2A del Convitto Cicognini e premio Estra alla 2A della scuola media San Niccolò per la pagina sulle energie da tutelare. Infine, il premio speciale della giuria è stato assegnato alla scuola media "E Fermi" di Prato.