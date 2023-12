Tre pratesi con il Setterosa. Pronte per gli Europei

Dopo le festività natalizie, il Setterosa è tornato due giorni ad allenarsi ad Ostia, da dove fra pochi giorni partirà alla volta dei Paesi Bassi. E tra le sedici convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo figurano Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Sara Cordovani. Le tre pallanuotiste pratesi si alleneranno fino a martedì prossimo presso il centro tecnico federale, insieme alle compagna di squadra. E poi partiranno alla volta di Eindhoven, dove mercoledì prenderanno il via gli Europei di pallanuoto. Chiara e Giuditta, le più esperte del "trio", sono ormai da anni colonne della Nazionale: oltre al bronzo mondiale agguantato la scorsa estate in Giappone, possono fregiarsi del medesimo risultato ottenuto un paio d’anni fa in Croazia. La "new entry" è rappresentata da Sara, classe 2001, che dopo essersi fatta le ossa alla Rari Nantes Firenze sta mettendosi sempre più in mostra nella Pallanuoto Trieste. E’ anche merito suo se il sodalizio triestino, secondo nel campionato di Serie A1, è attualmente la concorrente più agguerrita per contendere all’Ekipe Orizzonte di Tabani la testa della classifica. E Galardi è se non altro il capitano della Sis Roma: per quanto il club capitolino ha sin qui evidenziato un rendimento altalenante, c’è ancora la seconda parte del torneo da sfruttare per tornare in corso. Tutte e tre le agoniste di Prato sono peraltro scese in vasca con la calottina azzurra nel corso della recente vittoria contro la corazzata Stati Uniti (17-16 dopo i tiri di rigore) nell’amichevole svoltasi proprio ad Ostia circa due settimane fa.

E al netto di eventuali infortuni o impreviste, stavolta tutte e tre affronteranno la sfida europea, con l’obiettivo che non può non essere quello di sognare la finale del 14 gennaio prossimo. Anche perché oltre al titolo di campionesse continentali, l’Europeo metterà in palio anche un posto per le Olimpiadi di Parigi del 2024, ovvero l’appuntamento più importante dell’anno. Solo Chiara, delle tre, ha avuto modo di prendere parte ai giochi olimpici, tornando oltretutto da Rio 2016 con una medaglia. Dopo la mancata qualificazione a Tokyo, l’Italia punta ad esserci e a ben figurare. E chissà che la spinta decisiva non possa arrivare dalle tre sportive cresciute nella Prato Waterpolo.

Giovanni Fiorentino