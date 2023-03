Tre nuove villette in via Mugellese: c’è il sì

E’ stato approvato a maggioranza in consiglio comunale il piano di lottizzazione di via Mugellese che prevede la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, per un totale di tre villette. Il progetto porta con sé una serie di opere di urbanizzazione per la zona: oltre alle piantumazioni di alberi, infatti, arriveranno nuovi parcheggi a pettine, un giardino pubblico, l’ampliamento della carreggiata su via Mugellese nel tratto che oggi vede un restringimento, e infine la realizzazione di un percorso ciclopedonale con via Banco Tanini. Sul progetto il genio civile ha richiesto una integrazione sull’elaborato della relazione geologica. Documentazione che è stata presentata e accettata con esito favorevole dal genio civile, costringendo però a un nuovo passaggio in consiglio comunale e in commissione urbanistica. Quest’ultima ha approvato il progetto a maggioranza, col sostegno del Pd e della lista civica Garnier e l’astensione dell’opposizione rappresentata da Spada (Lega), Soldi (Centrodestra) e Belgiorno (Fratelli d’Italia). La variante al progetto, che assicurerà un po’ più di resede privato e un po’ meno di spazio pubblico, porterà anche al pagamento di ulteriori extra-oneri per 18.500 euro che saranno reinvestiti nel miglioramento degli spazi pubblici del quartiere. Per procedere col permesso a costruire quindi mancava solo il via libera definitivo del consiglio comunale, che ieri pomeriggio è arrivato.