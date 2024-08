Torna la Sagra dell’Uva. Misericordia in festa

Musica e buon cibo, dal 28 agosto fino all’8 settembre. E’ in arrivo la 39esima edizione della "Sagra dell’Uva", appuntamento ormai tradizionale di fine estate, organizzato dalla Misericordia di Montemurlo, con il patrocinio del Comune, presso il giardino della Misericordia. Ogni sera, dalle 20 in poi, il menù prevede antipasti toscani, tortelli di patate, penne al ragù e pomodoro, carne alla griglia, pizza, street food, oltre ad un piatto speciale, diverso a seconda del giorno della settimana. E’ consigliato prenotare il proprio tavolo telefonando al numero 3452510864 (il servizio è attivo da domani, dalle 15 alle 18). La disponibilità ammonta a circa 300/400 coperti. Non solo cibo però: tutte le sere, dalle 21.30, musica con sette serate dedicate al liscio, cinque alle cover band e una alla scuola di ballo. A questo riguardo, saranno presenti Fabian e Anna, Enzo Panichi Band, Fuso Orario, Massimo e Patrizia, Ex Novo, Energy Star Band, Il Clan, Last Dogs, Emanuele Richiusa, Smile, Mario J Fox e Orchestra Monica Band. "Per noi questo rappresenta il massimo momento di aggregazione dell’anno - sottolinea il presidente della Misericordia di Montemurlo, Daniele Lombardi - Ogni sera infatti ci saranno almeno 70 volontari a lavoro, fra veterani e coloro che si sono uniti in tempi più recenti. Sarà anche l’occasione per farci un po’ di pubblicità, spiegando le nostre attività. Magari riusciamo a trovare persone interessate ad entrare nel mondo del volontariato. Sarebbe davvero un’ottima notizia: c’è sempre bisogno di un rinforzo delle risorse umane a disposizione".

Francesco Bocchini