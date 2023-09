Torna EatPrato. Via Medicea: arriva la festa

Ultimi giorni d’estate e con l’arrivo dell’autunno è già tempo di EatPrato walking, il format che unisce il turismo lento, con l’arte e l’enogastronomia. Dal centro città alla Valbisenzio, passando per il Montalbano, fino al 25 novembre sono in programma tante occasioni per godere dei colori del foliage autunnale, ma anche per degustare etichette locali, assaggiare specialità tipiche e fare una sosta nei ristoranti che con i loro piatti raccontano la cucina della tradizione. Tra le iniziative da ricordare quella di domenica prossima: la Via Medicea in Festa, in programma alle Cascine di Tavola e lungo la prima tappa del cammino. E’ la seconda edizione dedicata all’itinerario – lungo quasi 80 chilometri – che collega Prato a Fucecchio attraversando territori ricchi di storia, cultura e paesaggi unici. Alla Cascine, ingresso da via Traversa del Crocifisso, nell’area della Rimessa delle Barche, animeranno la festa stand gastronomici e di artigianato locale. Dalle 10 alle 20 si potranno degustare le eccellenze gastronomiche del territorio, provare ricette tipiche e acquistare prodotti di artigianato. Sia la mattina che il pomeriggio partiranno dalle Cascine tante escursioni e passeggiate di vari livelli e difficoltà e nell’area della Rimessa bambini e ragazzi potranno, con l’aiuto di esperti, cimentarsi in attività sportive e divertirsi in armonia con la natura. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, i Dialoghi intorno al Cammino: i protagonisti della Via Medicea, guide, esperti, amministratori, intratterranno il pubblico raccontando i luoghi, la storia, i sentieri e nuovi progetti. Lungo la Via sono previsti sei percorsi diversi per lunghezza e complessità da effettuare con guide esperte, che si concludono tutti al Parco delle Cascine. Info: www.viamedicea.it