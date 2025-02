Tomasi, la mossa è da candidato: "Ci metto la faccia"

A otto mesi dal voto per le elezioni regionali in Toscana, il centrodestra non ha ancora ufficializzato il proprio candidato, ma in casa Fratelli d’Italia i dubbi sembrano essere pochi. "Voglio cambiare la Toscana, superare le inefficienze che l’hanno penalizzata finora. Da sindaco sono abituato a prendermi le responsabilità, ci metto la faccia per dare speranza ad una regione che merita un governo capace di risolvere i problemi". Alessandro Tomasi, ieri, a Prato, a margine dell’appuntamento di Fratelli d’Italia ’Obiettivo salute: ripensare alla sanità in Toscana’, ha parlato da candidato, nonostante il centrodestra non abbia ancora trovato una sintesi definitiva. Se da una parte il sindaco pistoiese appare come la scelta naturale per Fratelli d’Italia, dall’altra restano ancora in gioco almeno tre nomi, tra cui Deborah Bergamini e Marco Stella di Forza Italia. Il rischio di una frammentazione della coalizione preoccupa gli alleati, mentre cresce l’attesa per una decisione che potrebbe arrivare direttamente da Roma. La Toscana, infatti, rientra in un quadro nazionale più ampio, con sei Regioni che andranno al voto, e la scelta del candidato dovrà essere inquadrata in una strategia complessiva del centrodestra.

"Io sono in campo per vincere, alzi la mano chi non lo vuole", ha risposto Tomasi a chi insiste sulle incertezze della coalizione. Intanto, nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri per arrivare a una sintesi a livello locale, un passaggio che lo stesso Tomasi auspica: "Sono certo che i tavoli porteranno a un esito positivo. La discussione sulle candidature non mi appassiona, il centrodestra andrà unito. Intanto, portiamo avanti il nostro percorso di ascolto e vicinanza ai cittadini in tutti i territori della Toscana".

Un messaggio chiaro, che lascia pochi dubbi sulla direzione intrapresa da Fratelli d’Italia e sul nome che affiancherà quello del governatore uscente Eugenio Giani nella prossima tornata elettorale. Secondo Tomasi, il tempo per le trattative è già scaduto: "Bisogna muoversi, siamo già in ritardo nei confronti degli elettori che ci hanno votato".

A mettere il sigillo sulla candidatura è la deputata di FdI Chiara La Porta: "Alessandro Tomasi non è solo il candidato di Fratelli d’Italia, ma la scelta migliore per il centrodestra. È un sindaco eletto nel 2017 e riconfermato al primo turno in una città storicamente di sinistra. Se la coalizione vuole vincere, deve puntare su di lui". E aggiunge: "Siamo già in campagna elettorale, andremo nei territori ad ascoltare i cittadini, determinati a portare avanti il percorso iniziato, convinti della scelta fatta".

Silvia Bini