Ti ricordi della vita? A La Baracca

Nuova replica sabato alle 21.15 al Teatro La Baracca di "Ti ricordi della vita? Dialogo impossibile fra Roberto Giovannini e Sibilla Aleramo", di e con Maila Ermini con Gianfelice D’Accolti (nella foto). "Perché la seconda replica straordinaria? Perché è uno spettacolo che coinvolge e sorprende, e che vale la pena vedere per chi non ne abbia avuto ancora la possibilità", spiega Maila Ermini. Roberto Giovannini fu sindaco di Prato per ben quattro volte consecutive nel secondo Dopoguerra. Si sentì tradito dalla politica, che lo costrinse alle dimissioni, nonostante la dedizione e il consenso che godeva. "Lo spettacolo – aggiunge Ermini – è un ritratto di un eroe del nostro tempo, ingiustamente dimenticato, che dialoga e si scontra con una figura ben più conosciuta, non convenzionale e spregiudicata, della letteratura italiana. I due si conobbero nella realtà, non è invenzione e si scambiarono lettere; lui, uomo discreto e integerrimo, di questa certa intimità con la Aleramo non si vantò mai". Ogni spettacolo della Baracca prevede una promozione speciale. Per questo spettacolo è la seguente: biglietto 15 euro, coppia 25, gruppi di tre 30 euro. Per avere la promozione è necessario prenotare in anticipo.: [email protected] oppure 348 7046645, inviando anche un sms, non Whatsapp.