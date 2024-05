Tessere per il voto: si possono ritirare anche martedì e mercoledì pomeriggio Ampliati gli orari per il ritiro delle tessere elettorali scadute o per i neomaggiorenni e nuovi residenti presso l'ufficio elettorale di piazza Cardinale Niccolò. Le elezioni si terranno il 8 e 9 giugno per le europee e il 10 giugno per le amministrative, con eventuali ballottaggi il 23 e 24 giugno.