Teatro in Sala Banti: si alza il sipario. Guzzanti, Nanni, Lorenzo Baglioni. Artisti d’eccezione e prezzi low cost

Domenica 8 dicembre con Age Pride, debutta la stagione Tetrale di Montemurlo realizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo. Una formula riuscitissima, tanto che ogni anno, gli spettacoli in cartellone e di qualità raggiungono sempre il sold out. Una stagione adatta a spettatori di tutte le età, che offre un mix tra musica, comicità, e temi di grande attualità sui quali riflettere anche grazie al teatro. A fare da traino al successo ci sono i prezzi più che popolari che il Comune di Montemurlo riesce a mantenere: 13 euro il posto unico, 11 il ridotto. Sono 75 euro (65 ridotto) per l’abbonamento. I biglietti si possono prenotare su whatsapp 350.0989104 o all’indirizzo [email protected].

"In questi anni abbiamo cresciuto un pubblico di affezionati, tanto che abbiamo già 150 abbonamenti prenotati - spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero –. La campagna si concentrerà quindi sulla vendita dei biglietti per i 50 posti rimanenti. Un successo davvero incredibile". E c’è di più anche per il 2024 l’ultimo dell’anno sarà a teatro. Il 31 dicembre dalle 22.30, per la notte di San Silvestro alla Sala Banti arrivano "Le Signorine". Lo spettacolo è fuori abbonamento, ha un prezzo accessibile (18 euro) ed è comprensivo del brindisi e panettone di mezzanotte.

ll sipario si alzerà per l’anteprima di stagione (fuori abbonamento) domenica 1° dicembre (ore 21.15) con il concerto dell’ensemble d’archi ArkAttakClassic Rock. In scena un ensemble formato dai migliori giovani talenti della musica classica. Venerdì 10 gennaio (ore 21.15), Gaia Nanni è la protagonista de "La notte dei bambini", venerdì 31 gennaio (ore 21.15) Lorenzo Baglioni, presenta Canzoni a colori. Sabato 8 febbraio (ore 21.15) il Teatro delle Donnepresenta Mamme a metà di Silvia Nanni. Venerdì 28 febbraio (ore 21.15), da Molière, va in scena "Il misantropo" nell’adattamento di Riccardo Rombi mentre domenica 16 marzo (ore 21.15), Caterina Guzzanti e Federico Vigorito portano in scena "Secondo lei". "God save the sex" con Stefano Santomauro è lo spettacolo ironico in programma venerdì 28 marzo (ore 21.15). Ultimo appuntamento l’11 aprile (ore 21.15) con Gramsci di e con Paolo Cioni, Daniele Marmi e Guglielmo Favilla.

Silvia Bini