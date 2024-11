Tc Prato, sfida in casa. E Tc Bisenzio a Verona

Quinta giornata del campionato di serie A di tennis. Domani in serie A2 femminile il team rosa del Tc Prato giocherà in casa (inizio alle 10, ingresso libero in via Firenze), contro il Tennis Beinasco, mentre i maschi del Tc Bisenzio a Verona affronteranno il Ct Scaligero in serie A2 maschile. La formazione femminile del Tc Prato insegue il poker di vittorie e avrà il fattore campo dalla sua per cercare di conquistare i tre punti. Il team capitanato da Claudia Romoli potrà contare su Tatiana Pieri, decisiva in Puglia contro il Tc Apem Copertino, su Viola Turini e Beatrice Ricci e su una delle due straniere, Irene Burillo e Cristina Dinu. Le piemontesi potranno schierare invece Michele Alexandra Zmau, Anastasiya Grymalska, Gaia Maduzzi e Maria Canavese. "Non bisogna calare la tensione perchè sappiamo che ogni sfida è complicata - spiega il direttore sportivo del Tc Prato, Franco Mazzoni -. A maggior ragione perché giochiamo in casa davanti al nostro pubblico. Invito tutti i pratesi a sostenere la squadra". La classifica vede Tc Prato e Apem Copertino a 9, Tc Parioli, Ct Ceriano e Tennis Beinasco a 6, Stampa Sporting Torino e Cus Catania 0. In serie A2 maschile i bad boys del Tc Bisenzio giocano di nuovo fuori casa e stavolta in Veneto contro il Ct Scaligero. Dopo l’affermazione esterna per 4-2 contro il Ct Maglie la squadra di capitan Marco Paltracca è seconda nel girone 2 di A2 dietro al Ct Zavaglia. Dietro a 5 proprio il Ct Scaligero, a 4 Tc Genova e Ct Maglie, a 3 punti Ronchiverde e ancora a 0 il Tc Palermo 2. La squadra del Fabbricone si presenterà con la formazione tipo: Samuele Pieri, Cosimo Banti, Imanol Lopez e Andrea Militi Ribaldi. I veneti possono contare su Riccardo Bellotti, Samuele Seghetti, Tommaso Franchini, Leonardo Veronese e Thomas Statzberger "Un’altra trasferta contro una squadra molto quadrata - spiega Stefano Bonechi ds del Tc Bisenzio - stiamo crescendo e la prestazione di Lopez a Maglie è stata esemplare. Stavolta abbiamo organizzato un pullman per i tifosi e cercheremo i tre punti a Verona".

L.M.