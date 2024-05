Targettopoli: anche oggi raccolta di firme per la lista civica

Continua anche oggi nella sede del comitato elettorale di Targettopoli in corso Mazzoni la raccolta delle ultime firme per la presentazione della lista civica guidata dall’imprenditore blogger Jonathan Targetti e dal medico Blanca Aznárez (nella foto) . L’appuntamento è dalle 10 alle 13. Intanto, Targettopoli ha lanciato la sua rete civica: "una rete civica di persone libere che vivono i loro quartieri e che hanno a cuore il territorio", spiega Targetti. Il primo referente annunciato dalla lista civica è Massimo Faggi, che sarà il referente per Narnali. "Siamo concentrati dalla mattina alla sera nel cercare soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita della cittadinanza – aggiunge il candidato sindaco – e cerchiamo di farlo con un metodo scientifico e pragmatico. Ci presentiamo alle prossime amministrative per vincerle e per dare una prospettiva diversa a tutta la città. Di quello che fanno centrodestra e centrosinistra, dei loro accordi, delle coalizioni che hanno costruito, di quello che dicono, di un eventuale ballottaggio, non ci importa affatto".