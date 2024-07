"Strada solo privata. Errore del Comune"

Il Partito Democratico contro l’amministrazione Palandri. Il motivo? La scelta di eliminare l’uso pubblico su un tratto della strada vicinale via Petraia. "Si parla di un tratto secondario della strada vicinale via Petraia che, a seguito di una specifica richiesta dell’azienda proprietaria del terreno circostante, è stato sdemanializzato con il voto favorevole dei consiglieri comunali di maggioranza e quello contrario dei consiglieri di opposizione, facendo sì che quel pezzo di strada, fino a ieri di uso pubblico, sia da oggi di uso esclusivamente privato. Al di là della situazione catastale della strada e, quindi, di chi ne sia

effettivamente il proprietario, il dato di fatto è che la classificazione effettuata nel 1966 aveva istituito l’uso pubblico, garantendo a tutti la possibilità di percorrerla.

Non è certo un caso che le amministrazioni precedenti, nonostante avessero ricevuto la stessa richiesta di declassificazione nel 2012, abbiano voluto mantenere l’uso pubblico su quel tratto di strada, ritenendo che il diritto di passaggio (che, ripetiamo, è cosa ben diversa dalla proprietà) per chiunque lo volesse esercitare, venisse salvaguardato". L’attacco del Pd all’amministrazione prosegue. "Siamo in un’area di indubbio valore paesaggistico e ambientale e allora perché escludere la possibilità che in futuro questo tratto potesse far parte di un percorso trekking capace di attrarre e sviluppare quel turismo leggero che così bene si concilia con il nostro paesaggio e di cui i nostri territori hanno tanto bisogno?

Quali verifiche ha fatto per arrivare la conclusione che la strada non è utilizzata da nessuno? Ha verificato, almeno con gli abitanti della zona, che non ci fossedavvero nessun interesse a mantenere l’uso pubblico?".