Stasera a cena con Vannacci

A cena con Vannacci. E’ il titolo della serata in programma oggi che vede come ospite il generale Gabriele Vannacci, autore del libro che ha fatto molto discutere, "Il mondo al contrario. Stasera il generale Vannacci presenterà il suo libro autobiografico "Il coraggio vince", da poco uscito per Piemme. L’appuntamento è organizzato da LiberaMente, al Caffè Vienna in viale Piave 41. Alle 18 ci sarà la presentazione del libro e alle 21 la cena. Il libro auto prodotto "Il mondo al contrario" ha ricevuto numerose critiche a causa dei suoi contenuti ritenuti omofobi e sessisti. Nel febbraio scorso la Procura di Roma ha aperto un’indagine per istigazione all’odio razziale nei confronti di Vannacci. Pochi giorni dopo è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi in seguito al procedimento disciplinare avviato dal Ministero della difesa in seguito alla pubblicazione del libro.