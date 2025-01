Stare bene anche con la fibromialgia

"Dall’alba al tramonto, strategie di benessere per convivere con la fibromialgia" è il progetto dell’associazione di promozione sociale Aion e dell’associazione sportiva dilettantisca Arca. Obiettivo è quello di supportare le donne con fibromialgia, per affrontare le criticità legate alla salute fisica, emotiva e sociale. Il progetto si sviluppa integrando approcci medici con percorsi di consapevolezza e autogestione della salute, proponendo di costruire una rete di supporto. Inoltre, con l’aiuto di professionisti esperti e attraverso un percorso co-programmato, intende creare un supporto accessibile e continuativo per ogni donna che lotta contro la fibromialgia. Valutazione fisiatrica e ginecologia omeopatica: sono previsti incontri di incontri di consapevolizzazione psico-somatica e auto-mutuo-aiuto, con la sessuologa, di nutrizione consapevole, Qi-Gong terapeutico; mindfulness psicosomatica, scrittura autocreativa.

Il progetto che viene realizzato con il contributo della Chiesa valdese ha la durata di un anno ed inizierà il 25 febbraio. La candidatura a partecipare scade il 31 gennaio ed è soggetta a valutazione ed aperta ad un numero massimo di 14 donne, le più colpite dalla fibromialgia. Per candidarsi, inviare un messaggio whatsapp al 3287125758 oppure scrivere alla mail [email protected]

Pagina a cura di Marilena Chiti