Sponsor amici al nostro fianco: "Mettiamo al centro i giovani"

È stata una giornata di festa nell’auditorium della camera di commercio dove è andata in scena la premiazione finale del campionato di giornalismo, l’iniziativa che La Nazione porta avanti da 22 anni e che coinvolge le scuole medie e primarie della provincia. Una iniziativa importante che mette al centro i giovani e possibile soltanto grazie al contributo degli sponsor che ci sostengono in questo percorso. Quest’anno l’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di Conad, Publiacqua, Estra, Alia, Autorità idrica Toscana, Anbi Toscana, Consiglio regionale della Toscana, Autolinee Toscane, Cispel, insieme a ChiantiBanca, Cartiere Carrara, Museo Pecci, Cgfs, Cap e Lanartex, Nuova 4M, Palmucci e Pratoallarmi, che ci hanno seguito fin dal primo giorno in questa avventura. Una presenza che ha portato anche ad assegnare ai ragazzi una serie di premi paralleli al concorso per le pagine che hanno trattato i temi legati agli sponsor: dall’educazione alimentare, al risparmio energetico, acqua bene comune fino alla raccolta differenziata. lavori ben realizzati che hanno meritato l’attenzione da parte degli sponsor. La consegna del materiale didattico per le scuole, libri e buoni acquisto è avvenuta ieri durante la cerimonia di premiazione alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli sponsor. Al di là dei premi, un plauso va tutti gli studenti e ai loro insegnanti. E così anche quest’anno siamo arrivati al termine della manifestazione, l’avvincente avventura che da ventidue anni coinvolge in Toscana, Umbria e provincia di La Spezia circa 10.000 studenti. Oltre 400 i cronisti in erba pratesi che anche in questa edizione non hanno fatto mancare fantasia e originalità. A questo punto l’appuntamento non può che essere al prossimo anno.

Silvia Bini