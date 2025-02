Spogliatoio compatto. Ripartenza Cavalieri

"Abbiamo ripreso gli allenamenti dopo qualche giorno di stop. Il gruppo è coeso, ci sono le premesse per risalire". E l’ex-capitano Alessandro Lunardi, oggi collaboratore tecnico di coach Alberto Chiesa, a suonare la carica: i Cavalieri Union torneranno in campo sabato per macinare punti. L’avversario del dodicesimo turno sarà quel Verona che occupa la quinta posizione in graduatoria nel girone 1 (con 33 punti) e che all’andata espugnò il Chersoni. Sarà quindi fondamentale far leva anche sulla voglia di riscatto. I Cavalieri sono in nona posizione (con 17 punti) visto che Avezzano ha approfittato del ko per mettere la freccia e prendersi l’ottava posizione. Il torneo è ad ogni modo ancora lungo e c’è tempo per recuperare. Anche se i "tuttineri" giocheranno tutte e tre le prossime gare fuori dalle mura amiche: detto di Verona, dopo una settimana di sosta sarà tempo di tornare in Veneto per affrontare il Petrarca il 2 marzo prossimo, per poi misurarsi il 9 marzo successivo in Lombardia contro il Rugby Milano. Sarà proprio quest’ultimo il match da vincere a tutti i costi, trattandosi di uno scontro diretto per la permanenza nel girone di merito. Ci sarà tempo per pensarci ad ogni modo. Con la prima squadra che si appresta a riconciliarsi con l’agonismo, va ricordato che lo scorso fine settimana sono scese in campo solo le formazioni giovanili. Con un bilancio nel complesso più che positivo: l’unica nota stonata è rappresentata dalla sconfitta di misura dell’U18 "Titolo" contro Colorno (14-15) mentre l’U18 regionale ha battuto per 10-6 il Vasari Arezzo. Sorridono entrambe le U16: la "Titolo" composta da Bertocci, Fabbri, Giorgini, Lenzi, Nencetti, Cripezzi, Bruscoli, Cecconi, Stramazzo, Picerno, Santi, Vannelli, Betti, Aufiero, Baldini, Cicaloni, Biondi, Lascialfari, Ciarnese, Mansy, Mouchaty e Cervellera ha inflitto un netto 44-5 al Bologna, mentre la "regionale" ha vinto per 43-0 contro Lucca. In chiave prospettiva, insomma, Chiesa può guardare al futuro con un certo ottimismo.

Giovanni Fiorentino