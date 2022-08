Prato, droga servita sui vassoi. Arrestato titolare e chiuso il locale

Prato, 9 agosto 2022 - Ketamina sui vassoi in un locale di Prato, arrestato il gestore e sospesa l' attività per 15 giorni . L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta sabato 6 agosto su disposizione della questura di Prato. Nel locale di via Galcianese circolava la 'droga della fatica', dai controlli effettuati dalla polizia è emerso che all'interno del locale nelle aree adibite a privè si faceva uso abituale di sostanze stupefacenti.

Il titolare del locale, un cittadino di 40 anni di nazionalità cinese con regolare permesso di soggiorno, è stato sorpreso dai poliziotti mentre cercava di nascondere in un recipiente la droga. È così scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Il controllo delle volanti all'interno del locale ha portato al sequestro di 37 grammi di ketamina e 3 grammi di metanfetamina. Poi i poliziotti hanno scovato al'interno dei locali diversi avventori, tutti cittadini cinesi, che facevano uso di droga ketamina, marijuana e pasticche di metanfetamina, poi sequestrata. Da ulteriori controlli è venuto fuori che la ketamina in polvere è stata ritrovata sui vassoi e, secondo le ricostruzioni, era destinata al consumo diretto.