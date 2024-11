Sounds on Friday, l’omaggio al Duca

Inizia stasera alle 21.30 Sounds on Friday, rassegna jazz al Circolo della Libertà 1945 in via Pistoiese a Viaccia, che taglia il traguardo del 20° anno. L’appuntamento di questa prima serata imponeva l’impegno di una scelta speciale a Carlotta Vettori, direttrice del festival, che ha centrato l’obiettivo evocando la figura più alta del jazz , il Duca. "Non c’è figura migliore di Duke Ellington per aprire il sipario di questo anniversario – afferma Vettori – tanto più se poi conta sulla presenza di meravigliosi musicisti come il trio Our Favorite Edward, che proporranno una selezione di brani inediti di Ellington affiancati ai suoi grandi successi". Continua la sfida di mantenere la vocazione del festival, un percorso "ai confini del jazz" con proposte e artisti che possono presentare i loro progetti più originali e arditi, un aspetto sempre molto apprezzato sia dal pubblico che dai musicisti. Il trio Our Favorite Edward” (Angelo Lazzeri alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso, foto, Alessandro Fabbri alla batteria) rende omaggio a Duke Ellington attraverso una scelta delle sue straordinarie composizioni, alcune delle quali poco note e poco eseguite (come Jump for Joy, Blues of The Vagabond o Old King Dooji). Ma c’è spazio anche per pezzi come Morning Glory, Low Key Lightly, tutti rivisti per la formazione chitarra/ contrabbasso/batteria. Info e prenotazioni 349/2321388

Goffredo Gori