Sounds on friday. Elisa Mini chiude il Viaccia jazz

Si conclude domani sera alle 21.30 la diciottesima edizione di "Sounda on Friday. Ai confini del jazz" a Viaccia, negli spazi del Circolo della Libertà del 1945 in via Pistoiese. Il maltempo ha scompaginato la locandina di questa fortunata rassegna curata da Carlotta Vettori e dell’intero staff pilotato da Franco Falci, il presidente del circolo: "L’esperienza e le competenze acquisite in tutti questi anni, insieme all’affezione che il pubblico del jazz ci riserva, ci ha permesso di confermare i quattro appuntamenti", dice. Si conclude quindi la rassegna all’insegna della samba e della bossa nuova, un omaggio al Brasile con i suoi maggiori compositori: dalle origini del samba fino ai nostri giorni. Salgono sul palco di Viaccia i "Conversas Brasileira", formazione di recente formazione: Elisa Mini – voce, Marco Galiero - chitarra cui si aggiunge come special guest la stessa Carlotta Vettori al flauto,che non ha bisogno di presentazioni. Non c’è deviazione rispetto allo spirito della rassegna che persegue il progetto di presentare al pubblico formazioni nuove e repertori inediti che mantengano contaminazioni col jazz.

Elisa Mini, voce protagonista di questa proposta tiene concerti in Italia e all’estero ed è da tempo interprete della musica brasiliana con progetti che si integrano con la musica Jazz avendo esperienze di collaborazione con figure come Luiz Lima, Ricardo Da Silva, Anderson Souza. Ha prestato la voce come back vocalist nel disco "Memoria" del cantautore brasiliano Toco e nel disco "Amore e furto" di Francesco De Gregori. Di formazione jazz, Elisa Meini abbraccia le competenze intere della musica: compositrice, arrangiatrice, leader di diversi gruppi. Presente a Viaccia la chitarra e il basso di Marco Galiero, che dovrà dialogare con le fantasmagorie aeree del flauto di Carlotta Vettori. Per prenotazioni si può chianare Francesca – cell. 349 2321388

Goffredo Gori