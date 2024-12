Sosta selvaggia in via Brunelleschi: residenti esasperati chiedono interventi urgenti

"Qui non ne possiamo più, forse l’amministrazione comunale si deciderà a intervenire quando succederà qualcosa di grave". Sono le parole di Giovanni Paccagnini che, a nome dei residenti di via Brunelleschi, traversa di via della Repubblica, torna a denunciare il problema della sosta selvaggia che si crea specialmente all’uscita e all’entrata delle scuole Buzzi e Pier Cironi, che spesso non permette nemmeno agli abitanti della via di entrare e uscire di casa.

"Quando dobbiamo uscire da via Brunelleschi – spiega Paccagnini – sulla curva ci sono sempre parcheggiate auto ed è un azzardo entrare in viale della Repubblica. Senza contare le autoambulanze che non riescono ad entrare nella via, non avendo spazi di manovra sia per le urgenze, sia per il volontariato. Quello che chiediamo – conclude Paccagnini - è quanto meno la presenza dei vigili all’entrata e all’uscita dalle scuole per regolare il traffico, alternativa l’installazione di divieti di sosta con rimozione forzata. Nel corso degli anni abbiamo fatto esposti ai vigili, al Comune, ma niente è cambiato. Siamo davvero stanchi".

Sulle criticità di via Brunelleschi interviene anche il consigliere del M5S Carmine Maioriello. "La situazione in questa strada è drasticamente peggiorata negli ultimi anni con aumento del traffico e soste selvagge oramai non più sostenibili. I residenti sono inferociti e chiedono interventi urgenti. Ormai parcheggiare fuori dagli spazi regolamentari o in seconda e terza fila è diventata una consuetudine con auto che arrivano ad occupare quasi tutta la sede stradale, impedendo agli altri veicoli di scambiarsi e alle auto parcheggiate di uscire. Tutto ciò diviene poi assolutamente invivibile in corrispondenza degli orari di entrata e di uscita delle scuole Buzzi e Pier Cironi, e comunque in generale anche nelle altre ore del giorno. La situazione è di completo delirio con auto che cercano parcheggio continuamente. Ho già parlato con gli Uffici dell’amministrazione per aprire una riflessione che possa portare a sensibilizzare ad un maggiore rispetto delle norme da parte degli automobilisti e portare sollievo ai residenti".

Consapevole del disagio l’amministrazione comunale, che porrà nei prossimi giorni l’attenzione sul problema: "E’ un punto delicato, sappiamo degli ingorghi fisiologici all’entrata e all’uscita dalle scuole, un problema che però non si può riversare sui cittadini. Parlerò con il comandante della polizia municipale e cercheremo di incrementare la presenza dei vigili ma, non possiamo garantirla per tutto l’anno".

Monica Bianconi