Sos acqua a Prato Nord. Ultime ore di emergenza

Fra le tante emergenze quella dell’acqua nella zona nord della città. Ieri alle 18 sono iniziati i lavori per ripristinare la fornitura idrica interrotta a causa della rottura della tubazione che dalla Val di Bisenzio garantiva la risorsa all’impianto della Nosa. In somma urgenza è stato definito il progetto di collegamento dell’area nord all’anello idrico di Prato che avverrà grazie all’installazione di un booster e di pompe che garantiranno la spinta dell’acqua. I lavori proseguiranno fino al loro completamento che, salvo criticità dovessero emergere in corso d’opera, consentiranno di superare il disservizio entro questa mattina. E stamani inizieranno anche i lavori sulla condotta della Val di Bisenzio per ripristinare il sotto-attraversamento. Ricevuto parere positivo da parte del Genio Civile, a differenza di quanto prospettato inizialmente, non si tratta di opere provvisorie ma di interventi finalizzati al superamento definitivo della criticità derivata dall’alluvione. In attesa della soluzione dei problemi, Publiacqua ieri ha aggiunto un’altra autobotte di acqua potabile a Figline, nel parcheggio Tintori. Le altre sono posizionate a Santa Lucia in via Bologna 326 (vicino al benzinaio) e in via Marradi al parcheggio GiocaGiò; a Coiano in via di Cantagallo davanti al cimitero; a Chiesanuova in via Taro accanto al fontanello; a Maliseti in via Caduti senza croce al parcheggio del pattinodromo; a Galcetello in via Curzio Malaparte accanto al fontanello; a Galceti in via Marie Curie 6 nelparcheggio vicino al parco degli aquiloni; in piazza del Mercato nuovo.