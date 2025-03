Inizia domani Politeama Spring Dance la rassegna che esplora molteplici linguaggi coreografici, spaziando fra classico e contemporaneo. Il primo spettacolo alle 21 è Sogno di una notte di mezza estate con la Compagnia Opus Ballet che, sotto la direzione di Rosanna Brocanello, trasforma il capolavoro di Shakespeare in un’opera coreografica e musicale con la firma di Davide Bombana, nome di spicco della danza internazionale, già primo ballerino del Teatro alla Scala, ex direttore del Maggio Danza e del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo.

Eleganti nei costumi firmati da Ermanno Scervino, i dieci danzatori di Opus Ballet interpretano i quattro giovani amanti shakespeariani (Ermia, Elena, Lisandro e Demetrio) e i personaggi fantastici dell’opera: Oberon, Titania e il folletto dispettoso Puck. In un alternarsi di musiche classiche e contemporanee, dal romantico tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy al contemporaneo islandese Johann Johannsson (autore delle colonne sonore di tante pellicole come "Arrival" e "La teoria del tutto"), il balletto si nutre di un’atmosfera beckettiana tra realtà e allucinazione.

Il costo del biglietto è di 20 euro, 10 euro per under 25 e allievi delle scuole di danza. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria.