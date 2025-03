Sim Tel Union Basket. Scivolone casalingo

La palestra Toscanini continua a rimanere indigesta. L’ennesimo kappaò casalingo è quello della Sim Tel Union Basket che in maniera piuttosto inaspettata lascia il passo al Cus Firenze, penultimo in classifica. 85-83 il punteggio finale a favore degli universitari gigliati che hanno operato il sorpasso decisivo nella seconda metà dell’ultimo quarto. "Sconfitta giusta per come abbiamo approcciato la gara e per il poco rispetto che abbiamo avuto dell’avversario – spiega coach Paoletti -. Purtroppo non riusciamo a congelare le partite e anche questa volta sul +11 non abbiamo saputo rallentare i ritmi e fare i viaggi in lunetta che sarebbero stati necessari per vincere. Poi se permetti 49 punti in casa nel solo secondo tempo vuol dire che molte cose non hanno funzionato". Questo il tabellino dell’Union Basket: Mendico 1, Vignozzi 3, Bellandi 3, Bogani 12, Corsi 28, Guasti 11, Cavicchi 2, Keita, Coltrinari 4, Bitossi ne, Belardinelli ne, Ghiarè 19. Questi gli altri risultati: Fides Montevarchi-Bottegone 102-66, Sansepolcro-Pontedera 64-57, Valdisieve-Pino Firenze 82-72, San Vincenzo-Dragons Prato 62-67, Cus Pisa-Sancat Firenze 74-80, Folgore Fucecchio-Agliana 68-81. La classifica della serie C: Fides Montevarchi 42 punti; Dragons Prato 32; Agliana 26; Union Basket Prato, Pino e Sancat 24; Valdisieve 22; San Vincenzo 20; Bottegone 18; Fucecchio 16; Sansepolcro 14; Cus Firenze e Juve Pontedera 12; Cus Pisa 8.

Massimiliano Martini