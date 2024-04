"Silli Noi Moderati". Ecco i primi nomi

La lista Silli Noi Moderati può considerarsi definitivamente al completo. Il sottosegretario agli Esteri assieme al proprio entourage pratese si è mosso in queste settimane per arrivare a candidare 32 figure al consiglio comunale. Obiettivo centrato anche grazie all’accordo con l’Udc che esprimerà alcuni candidati all’interno della lista Silli Noi Moderati. Intanto emergono i primi nomi in corsa per un posto in consiglio comunale fra uscenti, ex consiglieri e new entry. Troviamo così i consiglieri uscenti Mirko Lafranceschina ed Eva Betti. Poi l’ex Forza Italia Stefano Scali, il braccio operativo di Silli, Simone Spezzano, mentre in quota Udc di sicuro ci sarà Giulio Mencattini. Gli altri nomi saranno annunciati a breve nel corso di una conferenza stampa alla presenza dello stesso sottosegretario agli Esteri, che a sua volta sarà capolista a Cantagallo per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Lorenzo Santi.