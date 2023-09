Servizio civile digitale. Oggi l’infoday a Officina

Un’occasione speciale per i giovani fra i 18 e il 28 anni: è il l bando straordinario del servizio civile digitale, una delle misure chiave per lo sviluppo delle competenze digitali in Italia previste dal Pnrr. Anche a Prato i ragazzi hanno l’opportunità di un’esperienza di formazione e lavoro, oltre che di rendersi utili alla comunità. Sono infatti nove i progetti che riguardano anche istituzioni o associazioni nella nostra provincia e questo pomeriggio il Comune ha promosso un infoday per presentarli a chiunque fosse interessato. L’appuntamento, a cura dello lo staff di Informagiovani, è alle 14.30 sarà suddiviso in due parti: la prima sarà dedicata alla presentazione dei singoli progetti da parte degli enti organizzatori, la seconda sarà riservata alle domande del pubblico. Più nel dettaglio, i progetti di servizio civile digitale sono stati promossi da Anci Toscana, Avis Toscana, Asl Toscana Centro, Associazione nazionale comunità sociali e sportive Associazione per lo sviluppo e la cooperazione internazionale e Csv Lazio Ets per Save the Children Prato. Oggi in piazza Macelli ci sarano i referenti di Anci Toscana, Avis, Asl e Csv Lazio che presenteranno i progetti finanziati nel a Prato ed offriranno informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento delle singole proposte.

Per iscriversi all’infoday basta inviare una mail a [email protected] indicando nell’oggetto "Adesione infoday servizio civile" e riportando nella mail nome, cognome, recapito telefonico; in alternativa è possibile telefonare allo 0574 1836741. La partecipazione è gratuita e lo staff di Informagiovani sarà a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni su cosa prevede il bando, se ci sono eventuali requisiti aggiuntivi e come partecipare.

Il bando, in scadenza il 28 settembre prossimo, è riservato ai giovani tra i 18 e i 28 anni, disoccupati o inattivi, regolarmente residenti o domiciliati in Italia. L’esperienza avrà una durata di dodici mesi e lo scopo di colmare il divario legato alle competenze digitali dei cittadini, favorendo un uso corretto delle nuove tecnologie. Il servizio civile digitale prevede un contributo mensile per i volontari pari a 507,30 euro.