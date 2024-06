Servizi scolastici, via all’iscrizione. Le domande si fanno solo on line

Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici: trasporto, pre e post scuola e refezione. Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico saranno possibili fino al 26 luglio. C’è tempo, invece, fino al 1 settembre per richiedere il servizio di pre e post scuola. Si tratta di un servizio comunale rivolto alle famiglie che, per motivi di lavoro, devono anticipare o posticipare l’orario di ingresso o di uscita da scuola dei propri figli. Il servizio è attivo per coloro che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie, non è previsto per le scuole parificate e per la secondaria.

Al via anche alle iscrizioni per il servizio di mensa scolastica che, a differenza di trasporto e pre e post scuola, rimangono sempre aperte. Il Comune ricorda che per l’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni devono essere effettuate da tutti gli utenti interessati all’utilizzo del servizio di refezione scolastica. Cambia la modalità: le domande di iscrizione ai servizi scolastiche vanno presentate esclusivamente online accedendo al portale web genitori Simeal direttamente dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it); non devono presentare domanda online per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che abitano in zone non servite da corse di linea straordinarie del trasporto pubblico che deve essere presentata all’ufficio pubblica istruzione.

Per entrare nel portale ed effettuare le iscrizioni, i genitori o chi ne esercita la potestà, deve autenticarsi tramite Spid, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, carta di identità elettronica. Il Comune ricorda che occorre essere in regola con i pagamenti dei servizi richiesti per poter procedere all’iscrizione. Per maggiori informazioni 0574-558573 o scrivere una email a: [email protected].