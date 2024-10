Serie C, Kabel Volley Prato. Missione compiuta nella prima. Vittoria netta a Grosseto

Invicta Volley Grosseto

0

Kabel Volley Prato

3

INVICTA VOLLEY GROSSETO: Tassi, Ferrari, Lazzeretti, Lorenzini, Vannucci, Carmelita, Terrosi, Temperani, Camarri, Corridori, Gigi, Cognata, Massetti. All. Ferrari.

VOLLEY PRATO: Alpini, Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Trancucci, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Arbitri: Nucci e Brachi.

Parziali: 18-25; 20-25; 21-25.

Missione compiuta. Prato vince a Grosseto all’esordio e inizia nel migliore dei modi la sua avventura in serie C maschile. Vittoria da pronostico ma non scontata e quindi bravissimi i ragazzi di Novelli ad imporsi su una formazione giovane ma ricca di talento che certo, soprattutto in casa, darà noia a molti. Certo non è stata una Kabel perfetta e neppure scintillante ma per adesso serve soprattutto che sia vincente. Per lo spettacolo c’è tempo, intanto come nota positiva ci sono i tre punti e tanta concretezza. Passando al match, Novelli manda in campo dall’inizio Alpini e Corti in diagonale, Conti e Villani centrali, Civinini e Bandinelli in attacco e Alfaioli libero. La partenza è sprint per la Kabel che sale 1-6, poi c’è il ritorno locale 13-12 e il contro-sorpasso laniero 14-16. Il set viene chiuso da Prato 18-25. Al ritorno in campo ancora Kabel in fuga 5-11, Grosseto che prova a rientrare sul 14-18 e Prato che chiude 20-25. Senza storia anche il terzo set portato a casa assieme ai tre punti dalla Kabel per 21-25.

SdB