Se l’amore è a doppio senso. La relazione tra uomini e animali

Fin dall’antichità animali e umanità hanno convissuto sostenendosi l’un l’altro. Infatti non di rado noi umani siamo stati aiutati nello svolgere i lavori quotidiani. Ma questo rapporto non sempre ha avuto conseguenze positive, basti pensare ad abusi e maltrattamenti subiti dagli animali fin da tempi remoti.

Non possono non venire in mente, a tal proposito, i nostri mari pieni di microplastiche, gli allevamenti intensivi, il traffico di animali costretti a vivere in condizioni pessime, il bracconaggio e lo sfruttamento per scopo di intrattenimento, come in alcuni circhi.

Nonostante ciò è importante sottolineare che sono presenti anche vari aspetti positivi nella convivenza tra l’essere umano e l’animale. In molte occasioni è visibile l’impegno nell’aiutare animali selvaggi e domestici grazie a luoghi e persone che danno a questi ultimi una nuova prospettiva di vita. Tutti sappiamo come i parchi nazionali offrano un luogo sicuro in cui gli animali, non solo ma soprattutto quelli in via di estinzione, possano rifugiarsi. Ma certamente non sono solo i parchi nazionali ad avere a cuore gli animali. Giusto a titolo di esempio, pensiamo in particolare al continente americano, dove sono presenti molti zoo e rifugi per animali con scarse prospettive di vita. Esistono poi persone che hanno trovato anche altri metodi per essere di aiuto nella salvaguardia degli animali, creando associazioni per ripulire gli oceani da plastiche e microplastiche. Questo loro impegno è molto importante perché questi rifiuti vengono ingeriti dagli animali marittimi.

Ma dall’altro lato anche gli animali ricambiano il favore. Dai cammelli che hanno agevolato molto l’insediamento umano, soprattutto nell’antichità (visto che possono percorrere una lunga distanza senza consumare molta acqua) ai cani da polizia, a cavalli e ciuchi che hanno trasportato a lungo merci e persone. Esiste poi un modo per prendersi cura degli animali che viene preso meno in considerazione però è fattibile da tutti quanti. E consiste nel salvarli dalla strada. Chi ha animali domestici sa quanto la loro presenza sia di vicinanza emotiva.

Inoltre, da non molto tempo è stato scoperto un metodo di cura basato sulla relazione con gli animali: la pet therapy. Lo stress, l’ansia e la depressione sono alcune tra le patologie in cui frequentemente viene applicata per migliorare sia le condizioni fisiche sia quelle psicologiche tramite la relazione tra uomo e animale. Le persone che hanno maggiormente bisogno sono bambini, anziani e malati terminali. Una vera innovazione nel mondo della medicina che può diminuire il tempo della guarigione e che sottolinea ancora una volta come questa convivenza, vissuta mettendo al centro rispetto e amore, possa far sparire i lati negativi, a vantaggio di una vita migliore.