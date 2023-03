Scuola media Filippo Mazzei, classe 3D

Vi siete mai chiesti cosa significhi prendersi cura del nostro futuro? Per farlo dobbiamo prima di tutto migliorare la realtà presente e, a guardarsi intorno, il lavoro non manca! Ma da dove partire? Spendere una parte del proprio tempo in attività di volontariato ci sembra un buon inizio per diffondere buone pratiche e migliorare se stessi. Si tratta di un percorso che ogni persona può intraprendere fin da giovane ed è una tappa che dovrebbe far parte del cammino educativo di ogni ragazzo. L’uscita dal lockdown, per molti giovani, ha significato soprattutto la possibilità di recuperare la libertà di muoversi, di incontrarsi e divertirsi insieme, ma uscire di nuovo ci ha fatto anche capire che “andrà tutto bene”, il messaggio di speranza del periodo buio, si potrà realizzare solo con l’impegno di ciascuno di noi. Chi fa volontariato può contribuire ad un futuro migliore offrendo solo una piccola parte del proprio tempo libero. Ci sono molte associazioni che i giovani possono scegliere, secondo le preferenze e gli interessi personali: l’ambiente, gli animali, i bambini, le persone anziane, gli eventi per raccogliere fondi da destinare alla beneficenza. Sono tutte opportunità per crescere, acquisire nuove competenze, sentirsi parte di una comunità e avere esperienze di vita significative, imparando al tempo stesso cose che possono essere utili nella vita. Se cominciamo guardando vicino a noi, potremo domani andare lontano e fare grandi cose, come le migliaia di persone che lavorano per le più importanti associazioni internazionali di volontariato: Greenpeace, Amnesty International, Unicef, Save the Children, Terre des Hommes, Emergency, Medici senza frontiere e molte altre.

I loro obiettivi sono tutti importanti: curare, proteggere l’ambiente e incoraggiare le persone a cambiare abitudini; difendere e promuovere i diritti umani nel mondo quando libertà, verità, giustizia e dignità sono negate; assicurare ai bambini le migliori condizioni di partenza nella vita; fornire soccorso sanitario a persone in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Per preparaci a grandi imprese, alleniamoci nelle associazioni presenti sul nostro territorio: mettiamo alla prova sul campo i nostri talenti, condividiamo le esperienze e impariamo da chi sa già fare cose nuove per noi, abituiamoci a fidarci l’uno dell’altro, sviluppiamo la nostra autostima. Il volontariato ha il potere di trasformare non solo il mondo e le persone che lo ricevono, ma chi lo fa!