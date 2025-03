Prato, in estate il via ai lavori per il rifacimento del tetto del Buzzi

Prato, 21 marzo 2025 - Il problema delle infiltrazioni d'acqua al centro dell'assemblea del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Tullio Buzzi, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del consiglio, il dirigente scolastico Alessandro Marinelli, un gruppo di genitori e studenti, e soprattutto il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai. L'incontro è stato un'opportunità per fare il punto sugli interventi che la Provincia ha messo in campo e sul progetto di rifacimento delle coperture, previsto per partire già quest’estate e con una durata di circa 18 mesi. Nel dettaglio, l'intervento comprenderà la realizzazione di una nuova copertura, il risanamento delle strutture in calcestruzzo danneggiate, la sistemazione degli scarichi delle acque piovane con la realizzazione di nuove fognature per una migliore gestione delle acque meteoriche. Inoltre, saranno installate pellicole protettive su tutte le vetrate delle coperture e verranno costruiti nuovi parapetti per migliorare le condizioni di sicurezza.

"Questo progetto riguarderà la parte dei laboratori e mira a risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni d'acqua che affligge questa struttura da tempo - ha sottolineato Calamai - In risposta alle esigenze della scuola, per la prima volta dopo la riforma Delrio, la Provincia di Prato ha deciso di accendere un mutuo, i cui fondi, attesi nei prossimi giorni, permetteranno di avviare i lavori, del valore complessivo di 3,5 milioni di euro. Abbiamo voluto fortemente questo intervento, proprio perché riteniamo che sia fondamentale per garantire la sicurezza e la funzionalità di una scuola così importante per la nostra comunità". Il presidente della Provincia, nel corso dell’assemblea, ha ribadito la costante attenzione della Provincia su molteplici aspetti manutentivi. "Continueremo a monitorare e a intervenire su vari aspetti manutentivi, in particolare quelli legati alla sicurezza. Nei prossimi mesi, ci concentreremo sulla sistemazione dell'ingresso principale, con interventi sulla scalinata e la pensilina. C’è poi un lavoro che vuol essere rivolto in futuro al rinnovo e al miglioramento dei servizi igienici della scuola – ha concluso Calamai - Si tratta, dunque, di un impegno solido da parte della Provincia, analogo a quello dedicato a tutte le altre istituzioni scolastiche”.