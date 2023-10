Scritture di migrazione. Tellini e Biondi ne parlano in Lazzerini Gino Tellini e Marino Biondi apriranno domani un ciclo di incontri sulla cultura umanistica, per esplorare temi e autori inediti. Nel primo incontro si parlerà di scrittori di ogni paese che hanno scelto di esprimersi nella lingua italiana. Un'occasione per scoprire una visione diffusa della cultura.