Scontro fra auto e monopattino. Ragazza di 21 anni in ospedale

Brutto incidente ieri, intorno alle 13,45, sul ponte Datini, all’altezza del sottopassaggio della ferrovia. A farne le spese una ragazza di 21 anni di Vaiano che era bordo del suo monopattino. La ragazza procedeva sul ponte, quando, per cause che sono invia di accertamento, è stata colpita da un’auto, guidata da una anziana pratese di 85 anni di Vernio. La giovane è caduta dal monopattino battendo la testa e perdendo del sangue dalla ferita che si è procurata nell’impatto con il suolo. Immediati sono stati i soccorsi. La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Stefano. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia municipale per eseguire i rilievi e per regolare il traffico.

Secondo quanto accertato, l’anziana conducente stava guidando in direzione della Castellina. L’impatto con il monopattino guidato dalla ventunenne sarebbe avvenuto all’altezza del sottopasso della ferrovia. Non è chiaro se la giovane stesse attraversando la strada o se macchina e monopattino procedessero nella stessa direzione. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e ha anche ascoltato alcuni testimoni. L’anziana non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche anche se chiaramente era provata per quanto accaduto.

Nel frattempo si è creata una lunga coda sul ponte e anche in viale Galilei. La fila delle auto arrivava fino alla rotonda con via Protche.

La dinamica dell’incidente deve essere ancora stabilita ma resta la polemica sulla pericolosità dei monopattini il cui uso sulla strada e le regole a cui devono sottostare non sono così chiare.