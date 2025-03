Scomparso a Prato, le ricerche vanno avanti. Diffusi avvisi alle stazioni

Prato, 22 marzo 2025 – Cinque giorni senza Andrea Calamai. Non ci sono notizie dell’uomo di 59 anni che lunedì ha lasciato il luogo di lavoro, all’Interporto in via di Gonfienti, per andare a pranzo a casa dove non è mai arrivato.

Calamai si sposta con una bicicletta elettrica bianca e tutti i giorni compie il tragitto da Coiano all’Interporto. Andrea Calamai è sposato, ha due figlie di circa vent’anni, e - secondo la famiglia - non ha problemi di salute, personali o di lavoro che potrebbero averlo portato alla decisione di allontanarsi.

Calamai non è rientrato in ufficio all’interporto e i colleghi sono preoccupati, tanto che fra giovedì e ieri a tutti gli autisti è stato mostrato il volantino con la sua foto così come ai clienti che arrivano da fuori. Ma nessuno l’ha visto in giro.

Lunedì 17, lo ricordiamo, dopo la denuncia sono iniziate le ricerche con la protezione civile che ha “setacciato“ tutta la ciclabile e gli argini del Bisenzio da Mezzana all’Interporto e anche in direzione Campi Bisenzio per escludere ipotesi di incidenti o altro. La fase successiva è stata la diramazione della ricerca di persona scomparsa da parte dei carabinieri agli altri Comuni delle province toscane, alle Polfer delle stazioni ferroviarie e alle stazioni degli autobus. La prefettura ha fermato le ricerche in città affidate alla protezione civile. Del caso di Andrea Calamai si sta occupando l’associazione Penelope, ci sono stati appelli alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, pubblicazione della foto sui siti e sulla stampa ma non sono arrivate segnalazioni utili. La famiglia vive a Coiano da poco tempo e quindi non è molto conosciuta nel quartiere ma la notizia della sparizione di Andrea ha destato comunque preoccupazione.

La famiglia si è chiusa in uno stretto riserbo. L’uomo al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero lungo, jenas scuri, felpa nera con scritto Jeep. Chi avesse informazioni può contattare l’associazione Penelope 345.5019051 o il 112.

M. Serena Quercioli