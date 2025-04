Scompare nel bosco . Le ricerche con i droni

Sono ore di apprensione per Claudio Dreoni (foto), 59 anni di Prato, di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. L’uomo è uscito di casa per andare nei boschi intorno a Vernio a cercare i funghi. Nel pomeriggio, secondo quanto riferito, avrebbe telefonato alla famiglia ma avrebbe detto solo qualche parola apparendo in stato confusionale. Da quel momento i familiari non hanno più avuto notizie di lui tanto che domenica mattina hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

Sono partite subito le ricerche. Il cellulare di Dreoni è stato localizzato nei pressi dell’Alpe di Cavarzano dove i soccorritori hanno trovato la sua auto lasciata in sosta. Di Dreoni, però nessuna traccia, almeno fino al tardo pomeriggio di ieri. Le ricerche sono andate avanti senza sosta per tutta la giornata di ieri e riprenderanno questa mattina presto se non ci saranno sviluppi nella notte.

Dalla Prefettura hanno fatto sapere di aver attivato il "piano provinciale speditivo di ricerca" che vede il coinvolgimento della Questura, dei comandi provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza, del comando del gruppo carabinieri forestali, dei vigili del fuoco, della polizia ferroviaria, della polizia municipale e del coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile.

"Nelle attività di ricerca avviate immediatamente e concentratesi nell’area del territorio comunale di Vernio, individuata in seguito del ritrovamento dell’autovettura della persona scomparsa, e in particolare nella zona dell’Alpe di Cavarzano, sono impegnate le componenti del sistema di protezione civile, i vigili del fuoco con un elicottero, squadre Ucr e Sapr con droni e unità cinofile", spiegano sempre dalla Prefettura.

"Chi fosse in possesso di informazioni utili per rintracciare Dreoni è pregato di contattare il numero unico delle emergenze 112", concludono dalla Prefettura.