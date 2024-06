Scatti a quattro zampe: due pratesi al festival delle start up europee

Marina Barbati e Alessio Guazzini, fondatori di Dog Photo Italy, prima rete nazionale di fotografi professionisti che si occupano di dog photograpy sono stati selezionati e inseriti nel progetto di incubazione start up IN- HABIT e rappresenteranno l’Italia a Riga nel festival delle start up europee.

Dog Photo Italy si occupa di realizzare servizi fotografici a privati che vogliono regalarsi un ricordo tangibile con i loro cani ma anche di curare l’immagine di aziende del mondo del pet e di realizzare foto ai cani nei canili italiani supportando così il lavoro delle associazioni di settore in tutta Italia.

Proprio grazie a questo lavoro che coniuga in armonia la vita tra uomo e animale, la Dog photo Italy è stata individuata e contattata da Bridge For Billions, incubatrice di start up sostenibili per far parte del progetto IN-HABIT, un progetto a supporto agli imprenditori in fase iniziale in varie nazioni per aiutarli a creare imprese competitive e sostenibili che generino un impatto positivo nelle rispettive città.

Dog Photo Italy di Marina Barbati e Alessio Guazzini si inserisce proprio in questo contesto: promuovere la salute e il benessere inclusivo che passa anche e soprattutto dal legame uomo-animale tramite la fotografia (in questo casi di cani ma anche di altri animali) , creando nuove opportunità lavorative in un mercato in forte espansione e supportando i futuri imprenditori nella fase iniziale del loro business, per aiutarli a creare imprese competitive e sostenibili che generino un impatto positivo nelle rispettive città, dove il benessere degli animali è sempre al primo posto.

A Riga, il 12 giugno 2024 porteranno il loro progetto finalizzato alla celebrazione dell’unione tra uomo e animali attraverso un ritratto sartoriale.