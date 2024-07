Oltre una tonnellata di scarti tessili sequestrati: stavano per essere gettati nei campi

Prato, 19 luglio 2024 – Quasi una tonnellata e mezzo di rifiuti tessili pronti per essere smaltiti illecitamente nei campi. E’ quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti della polizia municipale di Prato durante un blitz notturno nella zona di Iolo.

Il fatto risale allo scorso 17 luglio. Tutto è partito dall’intercettazione, in una strada vicinale, di un furgone carico di oltre 30 grossi sacchi neri contenenti scarti di lavorazione tessile, pronti per essere abbandonati nelle campagne. I due uomini alla guida del mezzo alla vista degli agenti si sono subito dati alla fuga correndo a piedi attraverso i terreni coltivati, abbandonando sulla strada il furgone ancora aperto. I vigili si sono quindi lanciati immediatamente all'inseguimento a piedi, setacciando la zona tra Iolo e via delle Risaie, riuscendo a rintracciare i fuggitivi in via Risorgimento.

I due malviventi hanno nuovamente tentato di fuggire, ma uno di loro, che si era nascosto sotto ad un veicolo in sosta, è stato prontamente fermato e immobilizzato. L'operazione si è conclusa con il sequestro penale dei rifiuti e del furgone, peraltro privo di assicurazione obbligatoria. Il soggetto fermato è stato condotto presso gli uffici del comando per l'identificazione e il deferimento all'Autorità giudiziaria per il reato di trasporto e smaltimento illecito di rifiuti in concorso con altri.

Le indagini sul caso comunque proseguono al fine di identificare la provenienza dei rifiuti e il produttore che ha illecitamente ceduto gli scarti tessili, verosimilmente con lo scopo di smaltirli in modo fraudolento. La sindaca Ilaria Bugetti ha espresso i propri ringraziamenti e le congratulazioni alla Municipale per il lavoro svolto: “La cura del territorio e il rispetto della legalità sono fondamentali per me e per tutta la Giunta. - ha affermato - L’ho detto in campagna elettorale e l’ho ribadito appena sono entrata in Palazzo comunale. Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti che un’Amministrazione comunale ha a disposizione per avere una città più bella e pulita. Non c’è spazio per chi non rispetta le regole. Il messaggio deve essere chiaro a tutela delle imprese che si comportano correttamente e dell’ambiente che ci circonda”.