"Sarebbe coerente con i miei studi"

"Io abito a Montecatini, ma mio padre è pratese. Sono uno studente universitario: studio giurisprudenza a Novoli e ho deciso di partecipare a questo concorso perché penso che la posizione lavorativa in questione sia comunque coerente con il mio percorso di studi – ha spiegato il trentenne Leonardo Frosini - oggigiorno poi non è facile trovare lavoro, specie in determinati settori. Com’è andata la prova? Bene, mi auguro: non l’ho trovata particolarmente difficile, aspetterò di conoscere i risultati. Prato e Montecatini distano fra loro poche decine di chilometri: spostarsi non sarebbe un problema, lavorerei più che volentieri qui in città".