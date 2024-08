San Paolo e Macrolotto. Ecco quattro nuovi agenti

Entreranno in servizio in autunno i quattro nuovi agenti della polizia municipale reclutati grazie al bando triennale del ministero dell’Interno per l’assunzione a tempo determinato di personale di agenti di prossimità, che saranno principalmente impiegati per il pattugliamento delle aree di San Paolo e del Macrolotto Zero.

"Prosegue la nostra idea di attenzione e di controllo del territorio, di vicinanza alla popolazione e di una modalità di utilizzo della polizia municipale per quello che è il proprio compito, legato cioè ai bisogni del cittadino e al senso di prossimità", afferma il vicesindaco e assessore alla polizia municipale Simone Faggi.

I quattro nuovi agenti, selezionati attraverso una precedente graduatoria, hanno un contratto di ’Formazione e Lavoro’ per un anno con possibilità di stabilizzazione. Il finanziamento ministeriale assegnato a Prato è di 170mila euro, che entreranno nel bilancio del Comune con la prossima variazione autunnale. Il nuovo personale andrà ad incrementare il corpo di polizia municipale attualmente costituito da 219 unità, contando i 204 agenti già in servizio, 10 ausiliari e 5 funzionari amministrativi.

Quattro agenti che saranno impiegati nello specifico per il pattugliamento dei due quartieri. "Esprimo soddisfazione per l’arrivo dei quattro nuovi agenti di polizia di prossimità - commenta Claudiu Stanasel, capogruppo della Lega -. Il rafforzamento delle forze dell’ordine non si ferma qui. A dicembre 2023, il ministero dell’Interno aveva già assegnato 14 nuovi vice ispettori e 18 nuovi agenti alla Questura di Prato, ai quali si sono aggiunti altri 8 nuovi agenti entrati in servizio a giugno 2024. Tale incremento si inserisce in un più ampio piano di potenziamento delle forze dell’ordine, che ha visto anche l’assegnazione di 26 nuovi agenti alla Dogaia. Queste risorse sono fondamentali per affrontare le sfide quotidiane e garantire un adeguato controllo del territorio".

Critico l’ex assessore Aldo Milone (Forza Italia): "Spacciare il controllo del territorio con la presenza di 4 vigili in due aree vastissime come San Paolo e il Macrolotto Zero con un’alta densità abitativa, circa 45.000 abitanti, dimostra un’incompetenza manifesta nel campo della sicurezza".