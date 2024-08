S66, lunghe code per il cantiere. Il termine è previsto il 10 agosto

Lavori sulla Statale 66 a Poggio a Caiano, ancora qualche giorno di pazienza per gli automobilisti e i mezzi pubblici. Il 10 agosto è prevista la chiusura del cantiere che la ditta, per conto di Enel, ha aperto il 22 luglio scorso generando numerose proteste dei cittadini.

L’intervento in corso consiste in scavi stradali per la posa di cavi e la circolazione da via Regina Margherita (dalla rotonda di via Matteotti) sino al ponte alla Furba a Poggetto, è a senso unico alternato, regolata da semaforo. Questo sta producendo, in alcuni momenti della giornata, lunghe file in entrambe le direzioni Firenze e Pistoia. I cittadini, non solo di Poggio, avevano firmato una lettera di protesta per chiedere modifiche alla viabilità al Comune che però non sono attuabili.

Il 10 agosto è la data di ultimazione dei lavori e dall’11 la strada sarà riaperta in entrambe le direzioni. Da domani, intanto, partono altri lavori di scavo a Poggio. I cantieri, saranno aperti dalle 8 alle 20, da oggi sino al 9 agosto in via Soffici dove è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e restringimento parziale della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere. Poi dal 26 agosto al 6 settembre il cantiere si sposterà sulla via Carmignanese: per tutta la lunghezza dell’area di lavoro ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; passaggio pedoni lato opposto e restringimento parziale della carreggiata.

La notte ci saranno i cartelli luminosi per segnalare le aree di cantiere. I cantieri che erano operativi nel mese di luglio per le asfaltature in vari punti della città si sono chiusi nei tempi previsti e resta ora da rifare la segnaletica quando l’asfalto lo permetterà.