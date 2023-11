Rotary Lippi per la pace. Al via le spedizioni di aiuti

Prosegue l’impegno del Rotary international distretto 2071 dopo l’accordo di collaborazione firmato l’estate scorsa fra i club toscani e il comando operativo di vertice interforze (Covi) per supportare le popolazioni più povere attraverso la distribuzione di materiale umanitario (lettini medici, medicinali, banchi di scuola e cancelleria) nei Paesi dove i militari italiani sono impegnati in operazioni di pace come Niger, Somalia, Kosovo, Sudan Libano. Il Rotary Lippi attraverso i rapporti intessuti dal vicepresidente del club pratese, Paolo Gentili e dal socio Franco Piani, presidente della commissione azione internazionale del distretto 2071, ha fatto da apripista nel coinvolgimento dei club toscani, in stretta collaborazione con il governatore del distretto per il 2023-2024 Fernando Damiani e con Pietro Belli che ricoprirà lo stesso incarico nel 2024-2025. "L’accordo – spiega Paolo Gentili – avrà durata triennale. I primi materiali sanitari sono stati trasportati in Niger per essere donati alle strutture ospedaliere della capitale Niamey. Questo progetto bene interpreta i valori del Rotary, aiutare gli altri, soprattutto chi è in difficoltà. E’ stata una bellissima esperienza per me che contribuivo a rappresentare circa 3500 soci". Con Gentili, a suggellare l’intesa a Roma (nella foto la cerimonia)il comandante del Covi, generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo; il governatore del Rotary distretto 2071 della Toscana per l’anno 2022-2023, Nello Mari. "Come Rotary Lippi – sottolinea Gentili – con il presidente Marco Giusti, ci sentiamo davvero orgogliosi di questo impegno".