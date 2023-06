Urla, lite e cazzotti. Scene da Far West in pieno centro storico

Prato, 16 giugno 2023 – Quattro, forse cinque, giovanissimi, tutti stranieri, che si picchiano in via Magnolfi, alle otto la sera, incuranti della presenza di diversi passanti. Botte e cazzotti soprattutto nei confronti di uno di loro fino a che i contendenti non vengono divisi e si sparpagliano facendo perdere le proprie tracce. "Benvenuti in centro", verrebbe da dire. E’ l’ennesimo episodio violento avvenuto in centro storico nelle ultime settimane. Questa volta, un lettore ha filmato tutta la scena a dimostrazione come oramai le strade del centro siano in balia di sbandati e bande criminali, o simili.

La rissa in via Magnolfi

La rissa, avvenuta mercoledì sera, non ha avuto gravi strascichi in quanto i giovani coinvolti si sono divisi quasi subito. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se qualcuno dei partecipanti avesse avuto con sé qualche arma, tipo un coltello. E’ di appena una settimana fa un episodio simile avvenuto in piazza del Comune quando a farne le spese è stato un marocchino che è stato colpito da un connazionale con una bottigliata in pieno viso. La vittima venne soccorso da un’ambulanza mentre l’aggressore – un connazionale – è fuggito sotto gli occhi attoniti dei passanti.