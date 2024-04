Rissa a bastonate tra due famiglie

Violenta rissa ieri nel primo pomeriggio, all’esterno del parco dell’Albereta a Vernio, piuttosto affollato vista la giornata di festa. La rissa avrebbe coinvolto ben nove persone, oltre a una dodicenne, tutte appartenenti a due famiglie della zona, una italiana e una di origini magrebine. Secondo quanto riferito, sarebbe cominciato tutto da due giovani, un italiano e un marocchino, che avrebbero discusso per futili motivi. "Un gesto di sfida" che non sarebbe piaciuto all’interlocutore. Ad aggravare la situazione, si sono messe le rispettive famiglie che si sono buttate nella mischia. Ne è nato un violento tafferuglio durante il quale qualcuno ha anche estratto un bastone picchiando sulla testa il padre del rivale. Ad accorgersi di quello che stava accadendo alcuni residenti della zona che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali. In quattro sono rimasti feriti e sono stati portati con le ambulanze al pronto soccorso. Il più grave è appunto il padre di uno dei due ragazzi che ha riportato un forte trauma cranico. Le sue condizioni di salute sono comunque buone. I protagonisti del violento litigio sono persone conosciute alle forze dell’ordine della Valbisenzio. I carabinieri forestali, dopo aver informato la procura, hanno denunciato tutti per rissa aggravata.