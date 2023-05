Riscoprire la figura di Ermolao Rubieri

Domani alle 16,30, alla Biblioteca Roncioniana, sarà presentato il fascicolo della rivista "Rassegna Storica Toscana", contenente gli atti del convegno "Ermolao Rubieri, patriota e letterato", alla presenza dei curatori Andrea Giaconi (segretario del Comitato Pratese per la Promozione dei valori risorgimentali) e Giovanni Pestelli della Biblioteca Roncioniana. Interverranno anche il professor Fabio Bertini, già presidente del Coordinamento nazionale dei Comitati per il Risorgimento e redattore capo della "Rassegna", e lo storico militare Niccolò Lucarelli, redattore della rivista "Prato Storia&Arte" nonché autore del più recente saggio biografico sulla figura del Rubieri, apparso appunto su quelle pagine. La vita di Rubieri, patriota pratese, combattente sui campi di Lombardia del 1848, linguista e letterato, assunse nel suo corso varie sfumature. Trasferitosi in gioventù a Firenze, ricoprì sia nella città natale sia nella capitale toscana, cariche politiche e amministrative. Partecipò al Risorgimento sia con coraggiose battaglie civili su periodici e giornali, sia come volontario nelle campagne del 1848-’49. Ma il suo nome resta legato soprattutto alla Storia della poesia popolare italiana (1877).