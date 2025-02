Rischio chiusura per il cimitero: "Anticipiamo i lavori del 2026"

Cimitero, parcheggio nell’area ex Isidoro e conclusione del cantiere di piazza XX settembre: il 2025 è l’anno dei lavori pubblici da concludere. Il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri, insieme all’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri, ieri ha fatto il punto della situazione alla luce di un elemento che preoccupa molto: lo stato del cimitero. "Il cimitero in queste condizioni - ha detto Palandri - è a rischio chiusura e abbiamo dovuto anche anticipare i lavori del 2026 a quest’anno. Il lotto B partirà per primo perché la galleria è chiusa da 2 anni e dobbiamo ridare decoro ai defunti".

"Il lotto B - aggiunge Mastropieri - che comprende la chiesa e i passaggi laterali, dove quello sinistro è chiuso da tempo a causa dei pericoli di crollo dell’intonaco del solaio di copertura. Stiamo aspettando il via libera della Soprintendenza e poi si potrà procedere con la gara di appalto (costo dei lavori 258mila euro). Purtroppo, però, sono andate peggiorando le condizioni dell’area A, quella che pensavamo di ripristinare nel 2026. Quindi abbiamo chiesto all’ufficio tecnico di procedere all’affidamento e alla progettazione anche di questo lotto per l’anno in corso". Costo stimato dei lavori 600mila euro per il lotto B che è quello che riguarda l’ingresso del cimitero e i colombari dei due lati. Entro la fine dell’anno - dice il sindaco – vogliamo far partire i lavori del lotto A, perché si tratta di lavori che non sono più rimandabili".

I lavori sono iniziati a fine gennaio nell’area ex Isidoro dove verrà realizzato un parcheggio per 54 auto e 4 pullman. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una rotonda su via Pratese per snellire l’accesso alla cittadina. Il costo complessivo dell’opera è di un milione e 350mila euro. Il Comune, a suo tempo, ha acquisito l’area per un costo di 330mila euro. I lavori sono finanziati da un importante contributo regionale oltre che dalla Provincia di Prato. Per piazza XX Settembre il cantiere finirà il 30 aprile. Attualmente gli operai stano predisponendo il montaggio della fontana e della pavimentazione intorno. Non appena le condizioni climatiche lo permetteranno, sulla piazza verrà steso un particolare tipo di asfalto color sabbia che necessita per la sua posa in opera di una temperatura di minimo 15 gradi e con basso livello di umidità. I giochi per bambini che erano stati tolti dal progetto di variante saranno acquistati dal Comune e quindi ci saranno così come previsto.

