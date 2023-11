Risarcimento danni: moduli da compilare on line

Abitazioni e aziende rimaste sott’acqua. Il numero è altissimi e i danni anche. Dopo la fase dell’emergenza più stretta adesso è il momento della conta dei danni. Ingenti in alcuni casi è stato perso i risparmi di una vita in mobili, vetture, beni vari spazzati via dalla furia dei torrenti gonfi di acqua. L’elenco dei danni provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana è enorme e continua ad allungarsi. Così, se sabato il presidente della Regione, Eugenio Giani, aveva fatto una stima di 300 milioni di euro, subito salita a 500 milioni. Un calcolo che resta comunque provvisorio.

Il Comune di Montemurlo si è organizzato per la raccolta delle richieste di risarcimento danni causati dall’alluvione sia da parte di privati cittadini sia da aziende. La modulistica da ieri è disponibile sul sito web istituzionale www.comune.montemurlo.po.it. Per la presentazione dei moduli ci si può rivolgere all’ufficio protocollo (piazza della Repubblica, 1 Montemurlo) dalle 8,30 alle 13,30 oppure possono essere inviati per mail all’indirizzo pec: [email protected] pec. [email protected].

Il risarcimento dei danni è vincolato alle direttive che emaneranno la Regione Toscana e il governo. Il Comune di Montemurlo in questa fase sta raccogliendo le richieste che saranno istruite secondo le disposizioni regionali.

Il Comune invita i cittadini a presentare richieste il più dettagliate e complete possibili di documentazione fotografica, scontrini, fatture delle spese sostenute e di quanto richiesto in modulistica. Per informazioni si possono contattare i numeri 0574-558211 oppure 0574-558225.

In tema di aiuti il Comune ha disposto un centro raccolta di derrate alimentari non deperibili e abiti in buono stato presso la Misericordia di Oste. Le persone alluvionate che necessitano di indumenti, coperte, reti e materassi e cibo, possono rivolgersi al centro dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Coloro che vogliono donare materiale e alimenti di prima necessità per il punto di raccolta devono chiamare direttamente la Misericordia di Oste al numero 0574.791073. Servono soprattutto derrate alimentari. Per chi volesse donare vestiario è importante sapere che ️gli abiti devono essere in buonissimo stato e vanno divisi in sacchetti diversi per uomo- donna e bambino in modo da smistarli velocemente.