Rifiuti post alluvione: entro la settimana via Udine libera dal legname

A Montemurlo vanno avanti i lavori di rimozione di terre e fanghi di origine alluvionale e di legname derivante dalle operazioni di pulizia degli alvei e dal disboscamento di aree da mettere in sicurezza. A Montemurlo l’intervento di pulizia ha preso il via dalla piazzola di via Popolesco dalla quale è già stato rimosso tutto il legname presente. Ora le operazioni di rimozione dei detriti, per lo più legname, dell’alluvione del 2 novembre sono in corso nel parcheggio di via Udine: entro questa settimana tutto il materiale accumulato sarà rimosso. Un lavoro da tempo atteso dagli imprenditori della zona che in questi mesi hanno dovuto affrontare molti disagi a causa dell’occupazione del piazzale.

Gli operatori di Alia si sposteranno poi in via di Albiano, dove si trova un’altra piazzola piena di tronchi, accumulati per liberare l’alveo del torrente Bagnolo sotto la località Campo solare. Rimangono ancora da eliminare le terre alluvionali i cui campionamenti non saranno disponibili prima della fine del mese. Le terre sono presenti in via Prato, in via Popolesco e in via Udine. Da quel momento potranno cominciare le attività di rimozione e avvio a trattamento.

Montemurlo è il Comune della provincia con il maggior numero di rifiuti legnosi post alluvionali. "È importante riportare decoro e sicurezza in varie zone della nostra città dove erano state accumulate grandi quantità di materiale a seguito dei ripristini post alluvione. Entro agosto tutto il legname sarà rimosso e successivamente anche le terre" spiega l’assessore all’ambiente e tutela e messa in sicurezza del territorio, Alberto Vignoli".